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Counter-Strike по-молдавски: подготовка бойцов Fulger – видео

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© Video : Youtube / POLITIA RM
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1e/33437366.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210130/33437429/counter-strike-po-moldavski-video-podgotovka-fulger.html

Смотрите на видео, как проходит подготовка бойцов спецподразделения Fulger – эти кадры местами напоминают компьютерную игру Counter-Strike, только на мушке у спецназа – исключительно мишени.

Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать основные права граждан и спокойствие в обществе, бороться с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.

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