Counter-Strike по-молдавски: подготовка бойцов Fulger – видео

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Смотрите на видео, как проходит подготовка бойцов спецподразделения Fulger – эти кадры местами напоминают компьютерную игру Counter-Strike, только на мушке у спецназа – исключительно мишени.
Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать основные права граждан и спокойствие в обществе, бороться с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.
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