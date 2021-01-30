Counter-Strike по-молдавски: подготовка бойцов Fulger – видео

Смотрите на видео, как проходит подготовка бойцов спецподразделения Fulger – эти кадры местами напоминают компьютерную игру Counter-Strike, только на мушке у спецназа – исключительно мишени.

Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать основные права граждан и спокойствие в обществе, бороться с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.

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