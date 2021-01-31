Огненные рисунки: тренер по дзюдо создал портреты Путина и Лукашенко - видео

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Тренер по дзюдо Игорь Коперский занимается пирографией больше 40 лет. Этому искусству он научился на школьных кружках по труду.
В коллекции мастера совершенно разные сюжеты – это и пейзажи, и портреты известных личностей. Например, изображение президента России Владимира Путина в кимоно Коперский делал в течение шести месяцев, отмечает Sputnik Беларусь.
Самые удобные для работы материалы – сосна и береза. Кстати, у умельца уже есть ученики, которым он с удовольствием передает свои знания.
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