Огненные рисунки: тренер по дзюдо создал портреты Путина и Лукашенко - видео

Тренер по дзюдо Игорь Коперский занимается пирографией больше 40 лет. Этому искусству он научился на школьных кружках по труду.

В коллекции мастера совершенно разные сюжеты – это и пейзажи, и портреты известных личностей. Например, изображение президента России Владимира Путина в кимоно Коперский делал в течение шести месяцев, отмечает Sputnik Беларусь.

Самые удобные для работы материалы – сосна и береза. Кстати, у умельца уже есть ученики, которым он с удовольствием передает свои знания.

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