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Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи
Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда, несмотря на свой возраст, не просто член семьи, а ее серьезное подспорье.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=16615632&type=mp4
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PT2M03S
2021-02-01T18:44Z
Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда, несмотря на свой возраст, не просто член семьи, а ее серьезное подспорье.
Вполне себе взрослый и чувствующий ответственность за своих близких людей, которые попали в стесненные жизненные обстоятельства.
Семья из 6 человек вынуждена ютиться в однокомнатной квартире и жить на 20 тысяч рублей в месяц. Алик решил, что пора менять ситуацию своими силами и возможностями. Так он начал свой первый бизнес.
Мальчик выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке.
Дело он организовал основательно и уже обдумывает новые проекты.
Подробнее смотрите в нашем видео.
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