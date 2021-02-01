20:14 01 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.01
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи

Получить короткую ссылку
7810
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/01/33455297.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210201/33455362/zarabotat-i-pomoch-roditelyam-kak-shkolnik-kopit-na-ipoteku-dlya-svoey-semi.html
Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи
Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда, несмотря на свой возраст, не просто член семьи, а ее серьезное подспорье.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=16615632&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/01/33455297.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT2M03S
2021-02-01T18:44Z

Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда, несмотря на свой возраст, не просто член семьи, а ее серьезное подспорье.

Вполне себе взрослый и чувствующий ответственность за своих близких людей, которые попали в стесненные жизненные обстоятельства.

Сайт по онлайн-продажам на экране компьютера
© Fotolia / Daviles
Бизнесмен рассказал, что чаще всего покупают онлайн во время пандемии

Семья из 6 человек вынуждена ютиться в однокомнатной квартире и жить на 20 тысяч рублей в месяц. Алик решил, что пора менять ситуацию своими силами и возможностями. Так он начал свой первый бизнес.

Мальчик выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке.

Дело он организовал основательно и уже обдумывает новые проекты. 

Подробнее смотрите в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

С огоньком в глазах – как мастера в Гагаузии передают свой опыт детям
Незаконный бизнес дома на карантине: "деловую" хозяйку застали врасплох
Образование в эпоху COVID-19: как пандемия сказалась на школьниках и студентах


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Село Рогожены Шолданештского района
Обезлюдевшее село — в Рогоженах осталось чуть больше десятка жителей
Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи.
Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться