Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи.

Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда, несмотря на свой возраст, не просто член семьи, а ее серьезное подспорье.

Вполне себе взрослый и чувствующий ответственность за своих близких людей, которые попали в стесненные жизненные обстоятельства.

Семья из 6 человек вынуждена ютиться в однокомнатной квартире и жить на 20 тысяч рублей в месяц. Алик решил, что пора менять ситуацию своими силами и возможностями. Так он начал свой первый бизнес.

Мальчик выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке.

Дело он организовал основательно и уже обдумывает новые проекты.

Подробнее смотрите в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova