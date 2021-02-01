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Грузия уже принимает привитых от COVID-19, Европа заглядывается на "Спутник V"

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (12)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210201/33456825/georgia-uzhe-prinimaet-privitykh-ot-covid-19-europe-zaglyadyvaetsya-na-sputnik-v.html

Пандемия уже не в той фазе, когда ей нечего было противопоставить в качестве серьезного барьера, теперь на ее пути - вакцины.

"Спутником V" теперь прививают и в Казахстане.

Дозы вакцины Pfizer-BioNTech.
© REUTERS / Andreas Gebert
Уточнение депутатов: как будет проходить вакцинация граждан Молдовы от COVID-19

Там начался первый этап иммунизации российским препаратом. Добровольцами стали вице-министры здравоохранения страны.

Впрочем, на российский препарат надеются не только в ближнем зарубежье, но и в Европе. Где именно заинтересовались "Спутником V"?

В какую страну теперь можно попасть только привитым от коронавируса? И появится ли в России китайская вакцина?

Все подробности - в нашем видеообзоре.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (12)

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