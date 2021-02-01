Грузия уже принимает привитых от COVID-19, Европа заглядывается на "Спутник V"

"Спутником V" теперь прививают и в Казахстане.
Там начался первый этап иммунизации российским препаратом. Добровольцами стали вице-министры здравоохранения страны.
Впрочем, на российский препарат надеются не только в ближнем зарубежье, но и в Европе. Где именно заинтересовались "Спутником V"?
В какую страну теперь можно попасть только привитым от коронавируса? И появится ли в России китайская вакцина?
Все подробности - в нашем видеообзоре.
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