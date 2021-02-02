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Лавров назвал ситуацию с Навальным инсценировкой со стороны Запада

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Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что распространяемые заявления по сей день не подкреплены какими-либо доказательствами.

Сергей Лавров отметил, что Россия имеет все основания считать ситуацию с Алексеем Навальным инсценировкой со стороны Запада.

Глава МИД РФ подчеркнул: Германия до сих пор не предоставила доказательств, что оппозиционера якобы отравили.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Игра в Шварценеггера: Лавров о поведении Запада в ситуации с Навальным
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. Позже его перевезли на лечение в Германию, где немецкие военные медики заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы "Новичок".

Но доказательств не предоставили.

В Москве обвинения Берлина отрицают.

Полное заявление Лаврова - в нашем видео.

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