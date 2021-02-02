Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?

Член Общественной палаты Мария Бутина, которую в 2018 году арестовали в США по подозрению в связях с российской разведкой, решила поддержать коллег из Sputnik.
Своей акцией она пыталась привлечь внимание председателя ОБСЕ к кризису свободы слова в Латвии, где в декабре минувшего года были задержаны несколько русскоязычных журналистов.
По словам Бутиной, Россия "неоднократно обращалась в ОБСЕ и просила дать разъяснение по данной ситуации", поскольку эта организация, напомнила член ОП, является "гарантом прав и свобод для граждан Европы".
Анн Линде приехала в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым.
Что Бутина спросила у Линде? И о каком базовом принципе напомнил глава российского МИД?
Подробности - в нашем видео.
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