Одиночный пикет Бутиной. Зачем она вышла к Дому приемов МИД России?

"Остановите давление на журналистов в Латвии" – такие слова были написаны на плакате, который она держала в руках.

Член Общественной палаты Мария Бутина, которую в 2018 году арестовали в США по подозрению в связях с российской разведкой, решила поддержать коллег из Sputnik.

Своей акцией она пыталась привлечь внимание председателя ОБСЕ к кризису свободы слова в Латвии, где в декабре минувшего года были задержаны несколько русскоязычных журналистов.

По словам Бутиной, Россия "неоднократно обращалась в ОБСЕ и просила дать разъяснение по данной ситуации", поскольку эта организация, напомнила член ОП, является "гарантом прав и свобод для граждан Европы".

Анн Линде приехала в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым.

Что Бутина спросила у Линде? И о каком базовом принципе напомнил глава российского МИД?

Подробности - в нашем видео.

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