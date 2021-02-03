20:32 03 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.84
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.62
Поиск
Видео

"Бочки" и "кубышки": элементы экстремального пилотажа на Су-34 – видео

Получить короткую ссылку
63 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Минобороны России
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/03/33479149.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210203/33479191/bochki-i-kubyshki-v-vozdukhe-piloty-su-34-otrabotali-boevye-elementy-video.html

В Челябинской области военные летчики практиковались в выполнении боевого маневрирования с перегрузками до 7 единиц.

Пилоты истребительной и бомбардировочной авиации челябинского авиаполка прошли курсы повышения квалификации.

Истребитель-бомбардировщик Су-34
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Вооруженный глаз" вероятного противника: Су-34 на экране тепловизора - фото

Мастер-классы для экипажей Су-34 провели опытные инструкторы, которые показали в небе сложнейшие элементы высшего пилотажа – петли с разворотом на 90 градусов, "бочки", "кубышки" и "горки" на средних и малых высотах.

Во время некоторых маневров перегрузки в кабине самолета достигали 7 единиц.

Программа повышения квалификации позволит летчикам-инструкторам челябинского авиаполка с большей эффективностью и качеством подготовить молодой летный состав.

До 2027 года в войска России поступит не менее 76 новейших бомбардировщиков Су-34.

Детали контракта оборонное ведомство согласовало в мае прошлого года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Что делает "Дональд Кук" в Черном море: полет Су-24 вблизи эсминца США — видео
Видео - Российские истребители "прогнали" американские бомбардировщики
Кого испугали бомбардировщики России и Китая над Тихим океаном


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Дома ромов в Молдове
Фото - Квартал пустующих дворцов: самые необычные дома ромов в Сороках
Экипажи бомбардировщиков Су-34 прошли курсы повышения квалификации.
"Бочки" и "кубышки": элементы экстремального пилотажа на Су-34 – видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться