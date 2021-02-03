"Бочки" и "кубышки": элементы экстремального пилотажа на Су-34 – видео

В Челябинской области военные летчики практиковались в выполнении боевого маневрирования с перегрузками до 7 единиц.

Пилоты истребительной и бомбардировочной авиации челябинского авиаполка прошли курсы повышения квалификации.

Мастер-классы для экипажей Су-34 провели опытные инструкторы, которые показали в небе сложнейшие элементы высшего пилотажа – петли с разворотом на 90 градусов, "бочки", "кубышки" и "горки" на средних и малых высотах.

Во время некоторых маневров перегрузки в кабине самолета достигали 7 единиц.

Программа повышения квалификации позволит летчикам-инструкторам челябинского авиаполка с большей эффективностью и качеством подготовить молодой летный состав.

До 2027 года в войска России поступит не менее 76 новейших бомбардировщиков Су-34.

Детали контракта оборонное ведомство согласовало в мае прошлого года.

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