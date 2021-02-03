Памяти сэра Тома: как британский ветеран Второй мировой спас тысячи жизней

"Его слава была недолгой, но он навсегда останется в наших сердцах", - написали дочери бывшего танкиста Тома Мура, который стал национальным героем во время борьбы с коронавирусом

Ветеран Второй мировой войны собирал деньги для врачей с помощью марафона: 100-летний дедушка пообещал сделать 100 кругов вокруг собственного сада взамен пожертвований.

Никто не ожидал, что его инициативу поддержат тысячи людей. Капитану удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов.

Эти деньги спасли кому-то жизнь, а вот сам ветеран спастись не смог...

Ранее семья Мура сообщила о его госпитализации, у ветерана выявили COVID-19. Во вторник на странице Мура в Twitter появилась его фотография с датами "1920-2021".

​​История сэра Тома - в нашем видео.

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