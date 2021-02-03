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Памяти сэра Тома: как британский ветеран Второй мировой спас тысячи жизней

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (23)
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© Video : Ruptly / AP Photo / Bedford School / instagram.com/captainsirtom / youtube / tozmusictv
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/03/33483748.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210203/33483782/pamyati-sera-toma-kak-britanskiy-polkovnik-spas-tysyachi-zhizney.html

"Его слава была недолгой, но он навсегда останется в наших сердцах", - написали дочери бывшего танкиста Тома Мура, который стал национальным героем во время борьбы с коронавирусом

Ветеран Второй мировой войны собирал деньги для врачей с помощью марафона: 100-летний дедушка пообещал сделать 100 кругов вокруг собственного сада взамен пожертвований.

Ветеран Великой Отечественной войны запустила сбор денег для больных COVID-19 врачей.
© Sputnik / Зинаида Корнева
Ветеран Великой Отечественной войны запустила сбор денег для больных COVID-19 врачей

Никто не ожидал, что его инициативу поддержат тысячи людей. Капитану удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов.

Эти деньги спасли кому-то жизнь, а вот сам ветеран спастись не смог...

Ранее семья Мура сообщила о его госпитализации, у ветерана выявили COVID-19. Во вторник на странице Мура в Twitter появилась его фотография с датами "1920-2021".

​​История сэра Тома - в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (23)

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