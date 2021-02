В Кишиневе протестовали сотрудники концертных организаций

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health COVID-19 в цифрах: топ стран по показателям смертности и заболеваемости В Кишиневе прошла публичная акция творческих работников области симфонической и эстрадной музыки. Протестующие выразили недоумение решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое позволяет давать представления со зрителями молдавским театрам, но запрещающим живую концертную деятельность музыкантам.

"Это даже не акция протеста, это крик души, - отметила в интервью Sputnik Молдова директор кишиневской Филармонии Светлана Бивол. - Наша концертная деятельность сегодня сведена к минимуму, хотя мы доказали, что готовы и умеем соблюдать все необходимые правила в условиях эпидемии коронавируса. Музыканты и профессионально, и чисто по-человечески страдают от вынужденного простоя".

Молдавская культура, шоу-бизнес, индустрия развлечений понесли огромные потери за год пандемии, отметили участники акции.

