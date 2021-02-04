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В Кишиневе протестовали сотрудники концертных организаций

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Тема:
События Кишинева (185)
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Работники Филармонии, Органного зала, музыканты и неравнодушные жители столицы организовали мирную акцию перед зданием Национального дворца. Они протестовали против неоправданно жестких, по их мнению, ограничений в условиях пандемии.

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КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В Кишиневе прошла публичная акция творческих работников области симфонической и эстрадной музыки. Протестующие выразили недоумение решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое позволяет давать представления со зрителями молдавским театрам, но запрещающим живую концертную деятельность музыкантам.

"Это даже не акция протеста, это крик души, - отметила в интервью Sputnik Молдова директор кишиневской Филармонии Светлана Бивол. - Наша концертная деятельность сегодня сведена к минимуму, хотя мы доказали, что готовы и умеем соблюдать все необходимые правила в условиях эпидемии коронавируса. Музыканты и профессионально, и чисто по-человечески страдают от вынужденного простоя".

Молдавская культура, шоу-бизнес, индустрия развлечений понесли огромные потери за год пандемии, отметили участники акции. 

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Тема:
События Кишинева (185)


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