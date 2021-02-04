В Кишиневе протестовали сотрудники концертных организаций

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Работники Филармонии, Органного зала, музыканты и неравнодушные жители столицы организовали мирную акцию перед зданием Национального дворца. Они протестовали против неоправданно жестких, по их мнению, ограничений в условиях пандемии.
КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В Кишиневе прошла публичная акция творческих работников области симфонической и эстрадной музыки. Протестующие выразили недоумение решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое позволяет давать представления со зрителями молдавским театрам, но запрещающим живую концертную деятельность музыкантам.
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Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
"Это даже не акция протеста, это крик души, - отметила в интервью Sputnik Молдова директор кишиневской Филармонии Светлана Бивол. - Наша концертная деятельность сегодня сведена к минимуму, хотя мы доказали, что готовы и умеем соблюдать все необходимые правила в условиях эпидемии коронавируса. Музыканты и профессионально, и чисто по-человечески страдают от вынужденного простоя".
Молдавская культура, шоу-бизнес, индустрия развлечений понесли огромные потери за год пандемии, отметили участники акции.
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