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“Желаем успехов”: Захарова о новом проекте бывших журналистов Sputnik Эстония

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Независимое СМИ создано несмотря на попытки стран Балтии искоренить любое инакомыслие и угрозы уголовного преследования журналистов со стороны эстонских властей.

"Есть и хорошие новости — журналисты не сдаются", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы рады приветствовать запуск нового независимого сайта Sputnik Meedia (https://sputnik-meedia.ee/), – продолжила она. – Костяк его журналистов составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Эстония". 

В Москве прошел пикет в защиту сотрудников Sputnik Эстония
© Sputnik / Ruptly
Москва: пикет в защиту сотрудников Sputnik Эстония
Захарова пожелала коллегам успехов в их начинании.

До этого больше года журналисты не могли выполнять свою работу из-за давления эстонских властей. Им угрожали уголовным преследованием за сотрудничество с медиахолдингом “Россия сегодня”.

Новый ресурс полностью независим и не связан с МИА "Россия сегодня".

"Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", – заявила руководитель нового ресурса Елена Черышева.

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