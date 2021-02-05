Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и ЕС

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Министр иностранных дел России на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем в Москве прокомментировал отношения между Москвой и Брюсселем, охарактеризовав происходящее как "нездоровую ситуацию".
Жозеп Боррель находится с визитом в Москве с 4 по 6 февраля.
"Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, – это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому", – отметил Сергей Лавров.
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Sputnik / Кирилл Каллиников
В то же время российский министр иностранных дел заявил, что дальнейшая деградация отношений между Москвой и Брюсселем чревата негативными и непредсказуемыми последствиями.
Он, в частности, призвал к отдельному диалогу с ЕС по борьбе с дезинформацией.
На совместной пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД России сказал, что обе стороны высказали заинтересованность в продолжении диалога.
Другие подробности - в нашем видео.
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