Административная карьера: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео

Кот с необычной кличкой Кипиш "приписан" к администрации Невинномысcка.
Муниципальный работник имеет свое основное рабочее место, он также посещает заседания и планерки.
Новые веяния ему не чужды, у Кипиша даже есть своя страничка в Instagram.
Отношения с остальным коллективом сложились деловые, сердечные, но без излишней фамильярности.
Оплата за труд – еда и ласка "коллег".
Смотрите на видео, как проходят будни нашего героя.
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