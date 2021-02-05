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Административная карьера: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео

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© Video : Youtube / Sputnik Беларусь
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210205/33509944/administrativnaya-karera-kot-s-neobychnoy-klichkoy-rabotaet-chinovnikom--video.html

На "службе" он "с младых когтей", и все годы "пребывания в штате" исправно исполняет свои обязанности.

Кот с необычной кличкой Кипиш "приписан" к администрации Невинномысcка.

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Муниципальный работник имеет свое основное рабочее место, он также посещает заседания и планерки.

Новые веяния ему не чужды, у Кипиша даже есть своя страничка в Instagram.

Отношения с остальным коллективом сложились деловые, сердечные, но без излишней фамильярности.

Оплата за труд – еда и ласка "коллег".

Смотрите на видео, как проходят будни нашего героя.

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