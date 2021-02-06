Видео - Встретились и разошлись: чарующее слияние рек в Адыгее

Реки Белая и Жолобная по удивительной странности никогда не соединяются в месте, где должны бы смешивать свои воды. Расположено оно в поселке Гузерипль, находящемся в удалении от городской цивилизации.

Кадры, снятые с дронов, запечатлели разительный контраст между двумя очень разными водоемами. Реки Белая и Жолобная, различающиеся по температуре, скорости и плотности воды, встретились на юго-западе Республики Адыгея.

Красивая горная река Белая – главная водная артерия Адыгеи и одна из крупнейших рек бассейна Кубани. Яркий, почти бирюзовый поток Белой будто избегает соединения с масляно-желтым течением реки Жолобная, которая состоит из талого снега и принимает мутный оттенок, проходя через глиняные участки.

Смотрите на видео захватывающее зрелище.

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