Видео - "Детсад" для служебных собак: как тренируются будущие "мухтары"

Воспитать собаку, которая сможет разыскивать взрывчатку и профессионально охранять территорию, - целая наука. Кинологический центр Вооруженных сил Белоруссии занимается поэтапной дрессировкой четвероногих.

Здесь есть родильное отделение, где живут самые юные подопечные питомника - им всего несколько дней. В этом возрасте главный навык, которым они владеют, - умение привлекать внимание.

Всего за год из родильного отделения во взрослую собачью жизнь выпускается около ста щенков.

"Призывной" возраст малышей - три месяца, до тех пор у них будут беспечные, не обремененные тяготами воинской службы дни.

Чему научат малышей и какая судьба у них впереди - смотрите на видео.

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