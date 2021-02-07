Молдова за неделю: самые важные события и заявления в одном видео

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая семидневка выдалась в Молдове довольно насыщенной. Президент республики Майя Санду совершила официальный визит во Францию, кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила команду правительства, в которую вошли советники главы государства и депутаты от фракции PAS. И. о. премьера Аурелиу Чокой принял участие в заседании Евразийского межправсовета. На этой неделе состоялось и первое в 2021 году заседание парламента Молдовы. Все это и многое другое - в одном видео.

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