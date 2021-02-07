20:58 07 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Молдова за неделю: самые важные события и заявления в одном видео

Получить короткую ссылку
22810
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/07/33528939.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210207/33528601/Moldova-za-nedelyu-samye-vazhnye-sobytiya-i-zayavleniya-v-odnom-video.html

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая семидневка выдалась в Молдове довольно насыщенной. Президент республики Майя Санду совершила официальный визит во Францию, кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила команду правительства, в которую вошли советники главы государства и депутаты от фракции PAS. И. о. премьера Аурелиу Чокой принял участие в заседании Евразийского межправсовета. На этой неделе состоялось и первое в 2021 году заседание парламента Молдовы. Все это и многое другое - в одном видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дайджест недели: дикий капитализм по-молдавски и надежды на лучшее будущее


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы
Молдова за одну неделю: самые важные события и заявления в одном видео
Молдова за неделю: самые важные события и заявления в одном видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться