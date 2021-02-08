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Видео: Искусство своими ногами - чудесная графика на снегу

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Sputnik Молдова
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Канадский пенсионер превратил обычную для многих жителей северных стран ходьбу по припорошенной земле в настоящий арт-перформанс.

Ни одной лишней линии, ни одного неверного шага: пожилой художник отправляется "на этюды" по заснеженным просторам.

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Вместо холста - белая равнина, вместо кистей - снегоступы, вместо красок - игра света и тени. Благодаря широкой "подошве" специальных приспособлений давление на снег снижается, так что не провалишься. Зато из-под ног выходят настоящие произведения искусства!

Работы быстро тают, поэтому художник снимает их с высоты, чтобы сохранить на память хотя бы в "цифре".

Видео-альбом шедевров канадского "ходока по снегу" - в нашем ролике.

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