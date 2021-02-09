Видео: На лыжах по Берлину – снегопад в Германии не помеха любителям спорта

По всей Германии несколько дней бушует непогода, таких сильных снегопадов уже много лет не припомнят местные жители.

Из-за снега в некоторых городах Германии не ходят поезда. На автобанах – пробки, вызванные многочисленными авариями. Министерство транспорта обратилось к гражданам, порекомендовав им никуда не выезжать.

Сильный снегопад не обошел стороной и германскую столицу. Берлин накрыло белым одеялом. Многие в эти дни заметили лыжников, пробегающих мимо Рейхстага. Ведь в такую погоду проще стать на лыжи, чем добираться куда-либо пешком или на машине.

Немецкая метеорологическая служба также предупредила о сильных морозах, и снежном покрове от 5 до 10 сантиметров. Как немцы справляются с нетипичной для Германии погодой – смотрите в видео Sputnik.

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