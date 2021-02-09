Видео: Чрезвычайное положение в Амстердаме после эпической снежной бури

Буря Дарси накрыла Амстердам плотной снежной пеленой. Такого город не видел уже около десятилетия.
Да и по всей стране стихия прошлась "по полной". Частично прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, не летают самолеты. Прекратили свою деятельность некоторые пункты тестирования на COVID-19 и центры вакцинации.
Последствия первой в этом году крупной снежной бури ощутили также Германия и Великобритания.
В Нидерландах такая же погода сохранится и в последующие дни, температура останется в районе отметки -5 градусов по Цельсию.
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