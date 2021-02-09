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Видео: Чрезвычайное положение в Амстердаме после эпической снежной бури

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© Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210209/33555795/chrezvychaynoe-polozhenie-obyavleno-posle-redkoy-v-amsterdame-snezhnoy-buri.html

Синоптики предупредили о надвигающейся стихии заблаговременно и на сей раз их прогноз оправдался "на сто с лишним".

Буря Дарси накрыла Амстердам плотной снежной пеленой. Такого город не видел уже около десятилетия.

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© Ruptly
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Да и по всей стране стихия прошлась "по полной". Частично прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, не летают самолеты. Прекратили свою деятельность некоторые пункты тестирования на COVID-19 и центры вакцинации.

Последствия первой в этом году крупной снежной бури ощутили также Германия и Великобритания.

В Нидерландах такая же погода сохранится и в последующие дни, температура останется в районе отметки -5 градусов по Цельсию.

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