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Видео: Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе

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Ровно 73 года тому назад, 10 февраля 1948-го, в 111-ю годовщину смерти великого поэта, в Кишиневе был открыт музейный комплекс, в который входит и Домик Пушкина. Сейчас он переживает второе рождение.

Несмотря на то что 2020 год прошел под знаком пандемии, в истории этого музейного комплекса произошла реконструкция исторического масштаба - воcстановление кишиневского пристанища классика. Был отремонтирован весь каркас крыши, ее перестелили по-новому. И реставраторы поделились не менее значимой новостью – постройка действительно оригинальная и соответствует времени пребывания поэта в Кишиневе.

Как рассказал директор Дома-музея А. С. Пушкина Вадим Дрелинский, в настоящий момент заканчивается первый этап работ, которые осуществлялись на частные пожертвования из России. Планируется дальнейшая реставрация комплекса также на российские средства.

Сгоревшие партитуры в Национальной филармонии.
© Sputnik / Crina Balea
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"По соглашению между правительствами РФ и Молдовы в 2021-2022 годах будет осуществлена капитальная реконструкция второго и третьего блока Дома-музея – экспозиционных помещений, административной части. Предполагается также оснащение всем необходимым современным музейным оборудованием", – пояснил директор.

Территория комплекса, где расположен Домик Пушкина? – это нетронутый оазис старины. И только благодаря тому, что здесь побывал великий поэт, этот участок территории города сохранил очарование старины. Именно здесь можно увидеть Кишинев двухсотлетней давности, а таких мест в молдавской столице уже практически не осталось.

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Теги:
А.С. Пушкин


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