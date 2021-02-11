Парламент Молдовы рассматривает вотум доверия новому правительству

В Кишиневе проходит пленарное заседание законодательного органа Республики Молдова, на котором обсуждается решение об утверждении программы работы правительства под руководством Натальи Гаврилицы.

Молдавские законодатели в четверг на пленарном заседании рассматривают проект решения об утверждении программы работы правительства под руководством Натальи Гаврилицы и предоставлении вотума доверия кабмину.

Ранее президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

В пятницу, 5 февраля, Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством, а в понедельник, 8 февраля, – программу правительства.

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