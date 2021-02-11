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Парламент Молдовы рассматривает вотум доверия новому правительству

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© Video : Youtube / Parlamentul Republicii Moldova
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0b/33581046.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210211/33580544/parlament-moldovy-rassmatrivaet-votum-doveriya-novomu-pravitelstvu.html

В Кишиневе проходит пленарное заседание законодательного органа Республики Молдова, на котором обсуждается решение об утверждении программы работы правительства под руководством Натальи Гаврилицы.

Молдавские законодатели в четверг на пленарном заседании рассматривают проект решения об утверждении программы работы правительства под руководством Натальи Гаврилицы и предоставлении вотума доверия кабмину.

Наталья Гаврилица
© Photo : Facebook / Артур Ефремов
Программа кабмина Гаврилицы передана в парламент: как выглядит документ

Ранее президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

В пятницу, 5 февраля, Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством, а в понедельник, 8 февраля, – программу правительства.

 

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