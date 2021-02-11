Видео: российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет над тремя морями

В Министерстве обороны РФ сообщили, что на протяжении всего маршрута бомбардировщики сопровождались истребителями морской авиации Северного флота. Общая продолжительность миссии составила более 12 часов.

Экипажи двух сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что на протяжении всего маршрута бомбардировщики сопровождались истребителями морской авиации Северного флота. Общая продолжительность полета составила более 12 часов.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", – отмечают в российском Минобороны.

Смотрите в видео Sputnik,как проходил полет ракетоносцев над тремя морями.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova