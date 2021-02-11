Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики

Смотрите на видео Sputnik Молдова, какие погодные сюрпризы ждут жителей республики в ближайшие дни и что обещают метеорологи.

Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды. Предупреждение будет действовать до 17 февраля. Ожидаются снег, мороз и сильный ветер. Руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка рассказал, что прогнозируется минимум в -23 градуса по Цельсию – значение, которое этой зимой еще ни разу не регистрировалось в Молдове. По его словам, зимы с температурами до -20 градусов наблюдаются в республике раз в два-три года.

"Ожидаем осадки в виде дождя, которые постепенно к вечеру перейдут в снег. После этого циклона останется холодный воздух. Циклон арктического происхождения. Он движется из Сибири, затем последует в Скандинавию, а потом — на нашу территорию", – сказал Рошка.

По его словам, 12-го и 13-го числа ожидается некоторое усиление ветра, прогногзируется метель. На дорогах возможен гололед. В целом 16-го и 17-го числа температуры опустятся до -22 - 23 градусов по Цельсию.

Повлияют ли морозы на сельскохозяйственные культуры?

По словам главы Центра метеопрогнозов, если будет довольно большой слой снега, а прогнозируется до 10-12 сантиметров, то мороз не окажет негативного влияния на посевы.

"Если этого слоя снега не будет, а пройдет мокрый снег, то это может быть опасно для сельскохозяйственных культур. Температура воздуха до -15 градусов довольно опасна для сельскохозяйственных культур, особенно если промерзает и почвенный слой", – сказал Рошка.

Специалисты полагают, что в этом году в почве больше влаги, а плодовые деревья, виноград и другие сельскохозяйственные культуры будут развиваться лучше.

Предупреждение синоптиков

Метеорологи не исключают, что продлят "желтый код" метеоопасности из-за резкого изменения погоды еще на несколько дней после 17 февраля.

"После 17 февраля, то есть 18, 19 и 20 февраля, низкие температуры продолжат удерживаться, после чего холодные воздушные массы постепенно отойдут. Лишь после 20 февраля мы ожидаем возвращения к нормальным температурам, до тех пор прогнозируем, что будет эта волна холодного воздуха", – отметил собеседник.

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