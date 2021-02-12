Видео: Шквалы в Приднестровье не щадят ни деревья, ни провода, ни светофоры

Холодный арктический циклон принес в регион холод и порывистый ветер, который сносит все на своем пути.

В главном городе Приднестровья полегло на землю немало растительности.

"Поступило два сообщения о падении деревьев ввиду сильных порывов ветра – в сквере Авиаторов по улице Юности и по улице Карла Маркса в Тирасполе", – рассказал начальник Главного Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья Вадим Шмаленко.

Резкие шквалы безжалостны. Они нещадно срывают и ломают все, что им попадается на пути.

Из-за сильных порывов ветра, к примеру, в Рыбницком районе остались без света и питьевой воды несколько сел. Причина – отключение подстанции. Проблему устранили быстро, в течение часа.

А в Парканах сдуло светофор. Его водрузили на место.

Но вот деревья, которые пострадали от ветра, больше не будут украшать городские улицы.

Впрочем, возможно, ветер провел правильную санацию?

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