Видео: Шквалы в Приднестровье не щадят ни деревья, ни провода, ни светофоры

В главном городе Приднестровья полегло на землю немало растительности.
"Поступило два сообщения о падении деревьев ввиду сильных порывов ветра – в сквере Авиаторов по улице Юности и по улице Карла Маркса в Тирасполе", – рассказал начальник Главного Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья Вадим Шмаленко.
Резкие шквалы безжалостны. Они нещадно срывают и ломают все, что им попадается на пути.
Из-за сильных порывов ветра, к примеру, в Рыбницком районе остались без света и питьевой воды несколько сел. Причина – отключение подстанции. Проблему устранили быстро, в течение часа.
А в Парканах сдуло светофор. Его водрузили на место.
Но вот деревья, которые пострадали от ветра, больше не будут украшать городские улицы.
Впрочем, возможно, ветер провел правильную санацию?
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