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2520 МВт: мощная энергетика Молдавской ГРЭС

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МГРЭС - электростанция, расположенная на берегу Кучурганского лимана. Более полувека она обеспечивает электроэнергией оба берега Днестра.

Молдавская ГРЭС — один из крупнейших энергетических объектов подобного класса в Европе.

Молдавская ГРЭС.
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Она расположена на берегу Кучурганского лимана у города Днестровск и снабжает электроэнергией Молдову, включая Приднестровский регион.

Во времена СССР МГРЭС поставляла электроэнергию в Румынию и Болгарию.

В 2005 году она вошла в состав ОАО "Интер РАО ЕЭС" и пережила несколько масштабных модернизаций. 

Мощность этой тепловой электростанции — 2520 МВт, что сравнимо с генерацией некоторых атомных электростанций. 

 

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