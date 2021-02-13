2520 МВт: мощная энергетика Молдавской ГРЭС

Молдавская ГРЭС — один из крупнейших энергетических объектов подобного класса в Европе.
Она расположена на берегу Кучурганского лимана у города Днестровск и снабжает электроэнергией Молдову, включая Приднестровский регион.
Во времена СССР МГРЭС поставляла электроэнергию в Румынию и Болгарию.
В 2005 году она вошла в состав ОАО "Интер РАО ЕЭС" и пережила несколько масштабных модернизаций.
Мощность этой тепловой электростанции — 2520 МВт, что сравнимо с генерацией некоторых атомных электростанций.
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