"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"

Западные производители вакцин от коронавируса не справляются со своими обязательствами по поставкам. Страны Евросоюза рискуют недополучить до 50% от заказанных ранее объемов.

В Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, понадеявшись на обещанные темпы производства препаратов.

Из-за дефицита некоторые страны ЕС даже были вынуждены остановить программу массовой вакцинации. В такой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V".

Недавно были опубликованы итоги 3-го этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен. Даже для людей старше 60 лет.

Теперь достижение ученых из России называют величайшим со времен первого полета в космос. Как Евросоюз меняет свое отношение к "Спутнику V" - смотрите в нашем видео.

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