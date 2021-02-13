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"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (100)
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© Ruptly /Sputnik/France TV/Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210213/33616307/my-sovershili-oshibku-defitsit-vaktsin-zastavil-es-prismotretsya-k-sputniku-v.html

Западные производители вакцин от коронавируса не справляются со своими обязательствами по поставкам. Страны Евросоюза рискуют недополучить до 50% от заказанных ранее объемов.

В Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, понадеявшись на обещанные темпы производства препаратов.

Из-за дефицита некоторые страны ЕС даже были вынуждены остановить программу массовой вакцинации. В такой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V".

Французская газета Le Figaro. Архивное фото.
© Sputnik / Ирина Калашникова
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Недавно были опубликованы итоги 3-го этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен. Даже для людей старше 60 лет.

Теперь достижение ученых из России называют величайшим со времен первого полета в космос. Как Евросоюз меняет свое отношение к "Спутнику V" - смотрите в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (100)

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