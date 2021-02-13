"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"

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Западные производители вакцин от коронавируса не справляются со своими обязательствами по поставкам. Страны Евросоюза рискуют недополучить до 50% от заказанных ранее объемов.
В Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, понадеявшись на обещанные темпы производства препаратов.
Из-за дефицита некоторые страны ЕС даже были вынуждены остановить программу массовой вакцинации. В такой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V".
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Sputnik / Ирина Калашникова
Недавно были опубликованы итоги 3-го этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен. Даже для людей старше 60 лет.
Теперь достижение ученых из России называют величайшим со времен первого полета в космос. Как Евросоюз меняет свое отношение к "Спутнику V" - смотрите в нашем видео.
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