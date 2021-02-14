Видео: Сыграли свадьбу через месяц после первого свидания

Февраль считается месяцем любви – ведь именно в середине этого месяца во всем мире отмечают День Святого Валентина. Смотрите в видео Sputnik Молдова историю пары, которая вместе уже полвека.

Супруги Василий и Василиса Дэнилэ идут по жизни рука об руку на протяжении пяти десятилетий – с момента, когда они познакомились, чтобы с тех пор не расставаться. Любовь, возникшая с первого взгляда, удерживает их вместе все это время.

Они встретились вечером в Доме культуры села Сирець Страшенского района. Хотя молодые люди жили в одном населенном пункте, они не знали друг друга. Василий, который только вернулся из армии, уже встречался с другой девушкой, но, когда увидел Василису – его сердце прошептало, что она должна быть его женой. Через месяц встреч влюбленные сыграли свадьбу, а почти через год – родился их первенец.

Они поклялись в вечной любви и вместе вырастили пятерых детей, воспитывая их в вере, доброте и любви к ближнему.

Хотя Василию и Василисе больше 70 лет, они проявляют друг к другу нежные чувства и помогают во всем.

Жизнь подвергла их тяжелым испытаниям, когда они потеряли сына и внука, но супруги поддерживали друг друга.

В этом году 1 мая семейная пара Дэнилэ отметит свою золотую свадьбу и надеется вместе отпраздновать и бриллиантовую, то есть 75 лет совместной жизни.

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