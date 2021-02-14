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Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210214/33630062/vse-samye-vazhnye-sobytiya-i-zayavleniya-moldova-za-nedelyu-v-odnom-video.html

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых ярких и запоминающихся эпизодах минувшей семидневки.

Прошедшая неделя выдалась в Молдове довольно насыщенной на события и заявления.

В парламенте ни один депутат не проголосовал за правительство под руководством Натальи Гаврилицы; депутаты от фракций Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор", группы Pentru Moldova и один независимый епутат создали большинство для выдвижения кандидатуры Марианны Дурлештяну в премьер-министры; в то же время президент Молдовы Майя Санду повторно выдвинула Гаврилицу в качестве кандидата на пост главы правительства; стало известно, что в Молдову в феврале поступит меньшее количество вакцины от коронавируса.

Все это и многое другое – в одном видео.

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