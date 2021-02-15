Толстый кот тырит сало, развешенное для птиц - видео

Зимой каждый выживает как может: эту истину доказывает видео, размещенное в соцсетях, - впрочем, смотрите сами!

Полосатый добытчик легко понял, где можно подкрепиться на дармовщинку.

Залезть на дерево труда не составило - это дело хорошо ему знакомо. Но тут начались проблемы.

Мало того, что пришлось выполнять акробатические этюды на тонких ветвях с риском ухнуть вниз, так еще и угощение оказалось крепко привязанным. Ничего, попробуем еще раз!

Второй заход, вроде, прошел более гладко.

Сало, предположим, съесть не удалось, зато вволю понадкусывать!

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