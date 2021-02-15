Землетрясение у берегов Японии в Тихом океане: "Фукусима" не повторилась

Подземные толчки магнитудой до 7,3 ощущались на северо-востоке страны, где расположены несколько объектов ядерной энергетики.

Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.

​По последним данным, во время удара стихии пострадали не менее 124 человек. О жертвах не сообщалось.

Десять лет назад за землетрясением в этом регионе последовало цунами - это привело к катастрофе на АЭС "Фукусима". На сей раз обошлось без образования разрушительной морской волны.

Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" выявили, что из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций расплескалось небольшое количество жидкости.

Власти утверждают, что утечка не представляет особой опасности для окружающей среды, так как ее объем слишком мал, а содержание радиоактивных веществ в жидкости очень низкое.

Другие подробности - в нашем видео.

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