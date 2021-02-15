Землетрясение у берегов Японии в Тихом океане: "Фукусима" не повторилась

Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.
【テレビニュース同時配信中】— NHK広報局 (@NHK_PR) February 13, 2021
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По последним данным, во время удара стихии пострадали не менее 124 человек. О жертвах не сообщалось.
Десять лет назад за землетрясением в этом регионе последовало цунами - это привело к катастрофе на АЭС "Фукусима". На сей раз обошлось без образования разрушительной морской волны.
Власти утверждают, что утечка не представляет особой опасности для окружающей среды, так как ее объем слишком мал, а содержание радиоактивных веществ в жидкости очень низкое.
Другие подробности - в нашем видео.
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