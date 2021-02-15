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Видео: Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией

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От нормальных отношений Москвы и Брюсселя "мало что осталось", заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Формат диалога сводится лишь к редким встречам, на которых затрагиваются интересы Евросоюза.

Сергей Лавров.
© Sputnik / Le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères
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Инициатива, по словам Сергея Лаврова, исходила не от российской стороны.

"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз", – сказал министр иностранных дел России.

Тем не менее, Москва готова продолжать диалог, каким он будет – зависит уже от европейских партнеров. Но для этого, по убеждению главы МИД РФ, ЕС должен начать учитывать и российские интересы.

Полное заявление Лаврова – в нашем видео.

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