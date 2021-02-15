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Видео: США просчитались: Новак заявил, что "Северный поток - 2" почти готов

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По мнению российского вице-премьера, проект газопровода будет реализован в любом случае, потому что его участники в этом заинтересованы.

Несмотря на санкции и давление Вашингтона, газопровод "Северный поток - 2" достроен более чем на 95%. Такую оценку готовности проекта дал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
"Фортуна" в водах Дании: началась укладка труб "Севпотока - 2"

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Общая мощность веток оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. В проекте участвуют российский "Газпром" и ряд европейских компаний. Против "Севпотока - 2" активно выступают США.

Почему, по мнению Новака, Вашингтон пытается сорвать строительство газопровода -  в нашем видео.

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