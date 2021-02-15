Видео: США просчитались: Новак заявил, что "Северный поток - 2" почти готов

Несмотря на санкции и давление Вашингтона, газопровод "Северный поток - 2" достроен более чем на 95%. Такую оценку готовности проекта дал заместитель председателя правительства России Александр Новак.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Общая мощность веток оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. В проекте участвуют российский "Газпром" и ряд европейских компаний. Против "Севпотока - 2" активно выступают США.
Почему, по мнению Новака, Вашингтон пытается сорвать строительство газопровода - в нашем видео.
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