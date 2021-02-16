Гитара, доступная всем: сенсоры помогут людям с ограниченными возможностями

Житель Санкт-Петербурга Денис Гончаров не представляет свою жизнь без инструментальной музыки и хочет, чтобы исполнять ее мог каждый.

Сам Денис обожает гитару, но играть на ней не может, так как страдает генетическим заболеванием - миодистрофией Дюшенна. Из-за этого мышцы не позволяют ему зажимать лады и играть на струнах.

Поэтому вместе с друзьями он разрабатывает сенсорный инструмент – на нем сможет играть любой: профессионал, новичок и даже человек с ограниченными возможностями.

Создатели итог своей работы считают "нулевой версией", за ней последуют другие, ребята хотят в итоге сделать крутую кибер-панк гитару. А также программу, обучающую игре на инновационном инструменте.

Как выглядит "струнно-клавишная" гитара и какие еще планы у Дениса и его команды – рассказываем в нашем видео.

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