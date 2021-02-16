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Видео: Рисковый улов - рыбаки на Гидигиче

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210216/33661313/video-riskovyy-ulov-rybakov-na-ldu-ozera-ghidighici.html

Морозы последних дней - повод для радости рыбаков. Они говорят, что с нетерпением ждали, когда озера замерзнут, и теперь не могут упустить возможность порыбачить. И это несмотря на предупреждения спасателей и синоптиков.

Февральский подледный лов на Гидигичском водохранилище - это не только радость, но и смертельная опасность. Морозы, которые установились в Молдове в последние дни, радуют рыбаков, но прибавляют беспокойства спасателям, ведь лед очень тонок.

Коварный лед.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Яловенском районе дедушка с двумя внуками провалился под лед озера

Мы застали на озере десятки любителей зимней рыбалки: многие признаются, что боятся, но азарт сильнее страха. Мужчины сетуют: засиделись в четырех стенах, в том числе из-за ограничений в пандемию. 

"Если вам нужна большая рыба, вы идете на рынок и покупаете, а сюда мы приезжаем ради удовольствия, особенно с этой пандемией. На свежем воздухе встречаемся с приятелями, разговариваем", - говорят они.

Страсти по рыбалке - в нашем видеосюжете.

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Фото: Десятки рыбаков на льду озера Гидигич
Десятки рыбаков на льду озера Гидигич
Видео: Рисковый улов - рыбаки на Гидигиче
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