Видео: Новые санкции против России: как ЕС разрушает отношения с Москвой

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Эстония призвала Евросоюз разработать эффективную политику санкций против России. По мнению эстонских депутатов, это якобы необходимо, чтобы вынудить Москву "отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим".
В Москве заявление эстонцев назвали абсурдом, напомнив, что призывы сами по себе являются "агрессивной политикой в чистом виде".
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REUTERS / John Thys / Pool
О новых антироссийских санкциях в Брюсселе заговорили после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Запад подходит к вопросу ограничений "с маниакальной настойчивостью". К чему может теперь привести риторика - рассказываем в нашем видео.
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