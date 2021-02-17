Видео: Поймали за щупальца, но просчитались

Подруги отправились на рыбалку и неожиданно для себя поймали настоящего осьминога - однако все оказалось не так просто.

На первых секундах видео подруги радостно кричат, поскольку поймали что-то крупное. Они пытаются затащить свою добычу на лодку, но это не так-то просто, поскольку жертва активно сопротивляется. Тем не менее им почти удается вытащить улов на поверхность.

Внезапно вода вокруг лодки окрашивается в черный цвет. На видео можно различить маленького осьминога, который пытается спастись от людей с помощью чернил.

Осьминоги считаются одними из самых умных животных на планете. Подобно кальмарам и каракатицам, при опасности они выбрасывают в сторону противника струю темной жидкости, вырабатываемую специальными железами. Таким образом они дезориентируют нападающего, выигрывая время.

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