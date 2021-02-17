"Хирургическое вмешательство": Спуск лавины в Приэльбрусье попал на видео

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Огромное количество снега, скопившегося на склонах, в случае стихийного схода могло натворить много бед.
Образования критической массы дожидаться не стали.
Спасатели решили сработать на опережение и искусственно вызвали контролируемый спуск лавины с горы Эльбрус.
Выстрел из пушки - и белые потоки начали спускаться несколькими языками вниз по склону.
Ход этой операции запечатлели очевидцы. Смотрите на видео впечатляющие кадры.
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