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"Хирургическое вмешательство": Спуск лавины в Приэльбрусье попал на видео

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Sputnik Молдова
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Огромное количество снега, скопившегося на склонах, в случае стихийного схода могло натворить много бед.

Образования критической массы дожидаться не стали.

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Спасатели решили сработать на опережение и искусственно вызвали контролируемый спуск лавины с горы Эльбрус.

Выстрел из пушки - и белые потоки начали спускаться несколькими языками вниз по склону.

Ход этой операции запечатлели очевидцы. Смотрите на видео впечатляющие кадры.

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