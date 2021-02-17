Видео: Жилищный вопрос для экс-президента: почему хотят выселить Дональда Трампа

Напасти последнее время так и сыплются на голову бывшего американского лидера: то импичмент объявят, то выселить норовят.

Соседи бывшего главы Белого дома хотят выселить его из резиденции "Мар-а-Лаго". По мнению соседей, Дональд Трамп не имеет права постоянно проживать на территории поместья. Экс-президент выкупил особняк в Палм-Бич штата Флорида в 1985 году. Раньше дом принадлежал американской светской львице Марджори Мэрриуэзер.

Верный себе, Трамп сделал из "Мар-а-Лаго" частный гольф-клуб, а на время президентского срока поместье получило неофициальный титул летней резиденции главы Белого дома. По окончании срока Трамп снова вернулся в особняк. Почему соседи теперь хотят выселить его - в нашем видео.

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