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Видео: Жилищный вопрос для экс-президента: почему хотят выселить Дональда Трампа

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© Video : ASSOCIATED PRESS / Ruptly / Sputnik / The White House
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/11/33676975.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210217/33677002/Video-zhilischnyy-vopros-dlya-eks-prezidenta-pochemu-khotyat-vyselit-donald-trumpa.html

Напасти последнее время так и сыплются на голову бывшего американского лидера: то импичмент объявят, то выселить норовят.

Соседи бывшего главы Белого дома хотят выселить его из резиденции "Мар-а-Лаго". По мнению соседей, Дональд Трамп не имеет права постоянно проживать на территории поместья. Экс-президент выкупил особняк в Палм-Бич штата Флорида в 1985 году. Раньше дом принадлежал американской светской львице Марджори Мэрриуэзер.

Верный себе, Трамп сделал из "Мар-а-Лаго" частный гольф-клуб, а на время президентского срока поместье получило неофициальный титул летней резиденции главы Белого дома. По окончании срока Трамп снова вернулся в особняк. Почему соседи теперь хотят выселить его  -  в нашем видео.

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