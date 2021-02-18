Видео: Безумие на льду одного из озер в Молдове: что там произошло

Экстремальная гонка на одном из озер в Молдове. Смотрите на видео Sputnik Молдова, что сделал молодой мотоциклист.

Молодой человек из Молдовы, который работает в Германии, вернулся на несколько дней на родину специально для того, чтобы подрифтовать на мотоцикле на замерзшем озере Гидигич. Герой видео Sputnik Молдова рассказал, что такое развлечение приносит ему удовольствие и вызывает выброс адреналина. По словам собеседника, он не боится, что может провалиться под лед.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу сообщила Sputnik Молдова, что спасатели не могут налагать штрафы на рыбаков или мотоциклистов, которые выходят на лед, но предупреждают их, что он слишком тонкий и есть риск провалиться под воду.

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