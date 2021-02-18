Видео:"Не терпится найти врага": Захарова ответила на заявление Пентагона

"Россия представляет очевидную угрозу для всех союзников НАТО, включая США", - об этом заявил на днях Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Выступая 17 февраля на видеоконференции глав минобороны НАТО, он отметил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.

О том, что на самом деле угрожает миру и стабильности, - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova