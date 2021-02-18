21:54 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Видео:"Не терпится найти врага": Захарова ответила на заявление Пентагона

Получить короткую ссылку
67 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly / AP Photo / Sputnik / NATO TV
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/12/33690581.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210218/33690623/video-ne-terpitsya-nayti-vraga-zakharova-otvetila-na-zayavleniye-pentagona.html

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Столтенберг: НАТО значительно усилилось на восточном направлении
"Россия представляет очевидную угрозу для всех союзников НАТО, включая США", - об этом заявил на днях Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. 

Выступая 17 февраля на видеоконференции глав минобороны НАТО, он отметил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.

О том, что на самом деле угрожает миру и стабильности, - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна в Италии.
Фото: Она проснулась – Этна снова угрожает жителям Сицилии
Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России
Видео:"Не терпится найти врага": Захарова ответила на заявление Пентагона
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться