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Видео: снежки и молитва – в Иерусалиме выпал первый за шесть лет снег

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Впервые за много лет в Иерусалиме пошел снег. Случилось это в ночь на четверг, а уже с утра многие священные места в городе оказались покрыты снегом. 

Когда долго нет снега, то радуешься ему особенно сильно. Так произошло в Иерусалиме, где природа порадовала местных жителей снегом.

Девушка на Никольской улице в Москве.
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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И пока коммунальщики устраняли проблемы, пришедшие в город вместе с неожиданными осадками, местные жители наслаждались нетипичной для здешних широт зимней погодой.

Говорят, что насладиться необычной погодой приехали жители соседних с Иерусалимом городов, которые не хотели пропустить это уникальное событие. 

Люди лепят снеговиков, играют в местном парке в импровизированный снежный бой, а то, что молитву приходится совершать тоже в снегу, - совсем не помеха.

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