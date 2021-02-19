Видео: снежки и молитва – в Иерусалиме выпал первый за шесть лет снег

Когда долго нет снега, то радуешься ему особенно сильно. Так произошло в Иерусалиме, где природа порадовала местных жителей снегом.
И пока коммунальщики устраняли проблемы, пришедшие в город вместе с неожиданными осадками, местные жители наслаждались нетипичной для здешних широт зимней погодой.
Говорят, что насладиться необычной погодой приехали жители соседних с Иерусалимом городов, которые не хотели пропустить это уникальное событие.
Люди лепят снеговиков, играют в местном парке в импровизированный снежный бой, а то, что молитву приходится совершать тоже в снегу, - совсем не помеха.
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