Видео: Памятники забвению - как на Украине разрушаются старинные усадьбы

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Время не щадит, а человек не помнит: в соседней Украине забыты и заброшены десятки старинных дворцов и усадеб, каждая из которых могла бы стать настоящей достопримечательностью для туристов.
Дроны засняли десятки разрушенных памятников архитектуры Украины. В число затерянных в лесах вошли недостроенное родовое гнездо графа Ксидо, 500-летняя церковь из Списка наследия ЮНЕСКО, усадьба XVIII века и многие другие. Однако власти соседней страны с реставрацией не торопятся. Есть ли у исторических объектов шанс на спасение – в нашем видео.
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