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Видео: откуда у Плахотнюка Орден республики

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Владимира Плахотнюка лишили наивысшей награды Молдовы – "Ордена республики", соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду.

По мнению Майи Санду, этот знак отличия был предоставлен Плахотнюку с нарушением процедуры и законодательных норм, в частности, Положения о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Молдова и вручения этих наград.

Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плахотнюка лишили наивысшей награды в Молдове – "Ордена республики"

Многие приветствовали этот шаг молдавского президента, ведь Плахотнюк тайно покинул страну 14 июня 2019 года и был заочно объявлен в розыск после того, как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах. 

Тем не менее это решение вызывает и ряд вопросов.

Публицист и политолог Армен Гаспарян решил разобраться, откуда у Плахотнюка взялся этот орден, и кто ему его вручал. А возможно, стоит пересмотреть весь список награжденных более подробно?

Какие подробности могут при этом открыться – узнайте в видео Sputnik.

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