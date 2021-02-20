Видео: откуда у Плахотнюка Орден республики

По мнению Майи Санду, этот знак отличия был предоставлен Плахотнюку с нарушением процедуры и законодательных норм, в частности, Положения о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Молдова и вручения этих наград.
Многие приветствовали этот шаг молдавского президента, ведь Плахотнюк тайно покинул страну 14 июня 2019 года и был заочно объявлен в розыск после того, как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах.
Тем не менее это решение вызывает и ряд вопросов.
Публицист и политолог Армен Гаспарян решил разобраться, откуда у Плахотнюка взялся этот орден, и кто ему его вручал. А возможно, стоит пересмотреть весь список награжденных более подробно?
Какие подробности могут при этом открыться – узнайте в видео Sputnik.
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