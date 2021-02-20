Видео: страсти по вакцинам – как "Спутник V" покоряет мир

В России зарегистрировали новую вакцину "КовиВак", разработанную Центром Чумакова, "Спутник V" завоевывает новые рынки и ожидает регистрацию в Евросоюзе, а в США запрещают своим дипломатам прививаться российскими препаратами.

В субботу стало известно о том, что еще один российский препарат против COVID-19 успешно прошел процедуру регистрации и одобрен для использования. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что первые 120 тысяч доз новой вакцины поступят в гражданский оборот уже в середине марта. Далее в планах у разработчика – выход на международные рынки.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".

Интерес в мире к российской вакцине "Спутник V" растет несмотря на то, что на Западе не прекращаются попытки усложнить процесс выхода российских вакцин на международный рынок.

Как "Спутник V" "захватывает" мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной – узнайте из видео Sputnik.

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