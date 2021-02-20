21:23 20 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.07
  • USD17.46
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Видео: страсти по вакцинам – как "Спутник V" покоряет мир

Получить короткую ссылку
150 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Ruptly / facebook.com/chumakovs.ru / МИД Венгрии / European Medicines Agency (EMA) / washingtonpost.com
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/14/33713084.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210220/33713119/video-strasti-po-vaktsinam-kak-sputnik-v-pokoryaet-mir.html

В России зарегистрировали новую вакцину "КовиВак", разработанную Центром Чумакова, "Спутник V" завоевывает новые рынки и ожидает регистрацию в Евросоюзе, а в США запрещают своим дипломатам прививаться российскими препаратами.

В субботу стало известно о том, что еще один российский препарат против COVID-19 успешно прошел процедуру регистрации и одобрен для использования. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что первые 120 тысяч доз новой вакцины поступят в гражданский оборот уже в середине марта. Далее в планах у разработчика – выход на международные рынки.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".

Интерес в мире к российской вакцине "Спутник V" растет несмотря на то, что на Западе не прекращаются попытки усложнить процесс выхода российских вакцин на международный рынок.

Как "Спутник V" "захватывает" мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной – узнайте из видео Sputnik.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

МИД России предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса
Вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована еще в двух странах


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Любители зимнего плавания н балтийском море в Гданьске, Польша
Самые лучшие фото недели: протесты, карнавал и Новый год
Как Спутник V захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной
Видео: страсти по вакцинам – как "Спутник V" покоряет мир
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться