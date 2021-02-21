Видео: мерзлота и пустота – вымирающие поселки за полярным кругом

Холод делает свое дело: вокруг города Воркута, расположенного за полярным кругом, пустеют поселки. Люди постепенно перебираются из них либо в саму Воркуту, либо значительно южнее.

Заснеженные улицы, заиндевевшие дома с разбитыми окнами и обвалившимися крышами – здесь уже давно никто не живет. А еще – заброшенная стоянка автотехники, где от снега уже не различишь, какие машины там, под сугробами, находятся.

А когда-то и здесь кипела жизнь. Вокруг Воркуты изначально было восемь поселков, которые создавались возле угольных шахт. В разное время в них проживало от 5 до 20 тысяч человек, но с закрытием металлургических заводов после распада СССР эти моногорода стали превращаться в призраки.

В некоторых поселках, еще остались дома, где проживает одна-две семьи. Но власти Воркуты постепенно переселяют в город людей из вымирающих поселков, после чего отключают пустые поселения от всех коммуникаций, рассчитывая таким образом избавить город от дополнительных расходов.

Смотрите на видео Sputnik, как выглядят пустеющие воркутинские поселки Комсомольский, Воргарош, уже полностью заброшенный Рудник и стоянки автомобильной техники.

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