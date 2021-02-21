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Видео: руки прочь от рэпера – Испания протестует после ареста Пабло Аселя

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Sputnik Молдова
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Акции протеста против приговора, вынесенного Асселю испанским судом, прошли в двух десятках городов, наиболее радикальной была акция в Барселоне.

Всю неделю в Испании не утихают протесты, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях.

Протесты в Барселоне против ареста рэпера Пабло Аселя
© REUTERS / Nacho Doce
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Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Практически каждый день полиция отчитывалась о десятках задержаний.

Как проходили испанские протесты и к чему они привели, смотрите в видео Sputnik.

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