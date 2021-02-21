Видео: руки прочь от рэпера – Испания протестует после ареста Пабло Аселя

Всю неделю в Испании не утихают протесты, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях.
Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Практически каждый день полиция отчитывалась о десятках задержаний.
Как проходили испанские протесты и к чему они привели, смотрите в видео Sputnik.
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