Видео: руки прочь от рэпера – Испания протестует после ареста Пабло Аселя

Акции протеста против приговора, вынесенного Асселю испанским судом, прошли в двух десятках городов, наиболее радикальной была акция в Барселоне.

Всю неделю в Испании не утихают протесты, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях.

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Практически каждый день полиция отчитывалась о десятках задержаний.

Как проходили испанские протесты и к чему они привели, смотрите в видео Sputnik.

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