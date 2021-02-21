20:19 21 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.07
  • USD17.46
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Видео: самые важные события и заявления в Молдове за неделю

Получить короткую ссылку
41 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/15/33721893.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210221/33721671/video-samye-vazhnye-sobytiya-i-zayavleniya-v-moldove-za-nedelyu.html

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя выдалась в Молдове довольно насыщенной на события и заявления.

  • В республике продлили чрезвычайное положение в здравоохранении и ввели новые ограничения, которые вызвали недовольство со стороны автоперевозчиков и работников рынков.
  • После этого члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья уточнили условия работы общественного транспорта и базаров. Однако перевозчики не собираются отказываться от намерения провести протест против ограничений в работе.
  • На этой же неделе произошло очередное подорожание топлива.
  • Президент Молдовы Майя Санду решила отозвать "Орден республики" у экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка.
  • Конституционный суд отклонил требование социалистов о приостановлении Указа президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры Республики Молдова. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда. Конституционность Указа суд рассмотрит 23 февраля.

Об этом и много другом – в видео Sputnik Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон прокомментировал решение Конституционного суда по запросу социалистов
Каковы шансы утверждения правительства после решения Конституционного суда
В Минздраве Молдовы уточнили, когда в страну поступит вакцина от COVID-19
Документы на авторизацию "Спутника V" поданы в Агентство по медикаментам Молдовы


Еще видео

  • Испания протестует после ареста рэпера Пабло Аселя
    Последнее обновление: 17:37 21.02.2021
    17:37 21.02.2021

    Руки прочь от рэпера – Испания протестует после ареста Пабло Аселя

    Акции протеста против приговора, вынесенного рэперу Пабло Асселю испанским судом, прошли в двух десятках городов, наиболее радикальной была акция в Барселоне.

    27
  • Воркута и пустота: кап выглядят с высоты вымирающие поселки за полярным кругом
    Последнее обновление: 12:46 21.02.2021
    12:46 21.02.2021

    Мерзлота и пустота – вымирающие поселки за полярным кругом

    Холод делает свое дело: вокруг города Воркута, расположенного за Полярным кругом, пустеют поселки. Люди постепенно перебираются из них либо в саму Воркуту, либо значительно южнее.

    168
  • Как Спутник V захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной
    Последнее обновление: 19:51 20.02.2021
    19:51 20.02.2021

    Страсти по вакцинам – как "Спутник V" покоряет мир

    В России зарегистрировали новую вакцину "КовиВак", разработанную Центром Чумакова, "Спутник V" завоевывает новые рынки и ожидает регистрацию в Евросоюзе, а в США запрещают своим дипломатам прививаться российскими препаратами.

    353
  • Откуда у Плахотнюка Орден Республики?
    Последнее обновление: 13:12 20.02.2021
    13:12 20.02.2021

    Откуда у Плахотнюка Орден республики

    Владимира Плахотнюка лишили наивысшей награды Молдовы – "Ордена республики", соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду.

    331

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Cantonese Opera II китайского фотографа Queenie Cheen, ставший победителем в категории Eyes of the World в конкурсе 10th Mobile Photography Awards
Фото: мобильная красота – победители конкурса Mobile Photography Awards
Видео: Самые важные события и заявления в Молдове, прошедшие за неделю
Видео: самые важные события и заявления в Молдове за неделю
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться