Видео: самые важные события и заявления в Молдове за неделю

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя выдалась в Молдове довольно насыщенной на события и заявления.

В республике продлили чрезвычайное положение в здравоохранении и ввели новые ограничения, которые вызвали недовольство со стороны автоперевозчиков и работников рынков.

После этого члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья уточнили условия работы общественного транспорта и базаров. Однако перевозчики не собираются отказываться от намерения провести протест против ограничений в работе.

На этой же неделе произошло очередное подорожание топлива.

Президент Молдовы Майя Санду решила отозвать "Орден республики" у экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка.

Конституционный суд отклонил требование социалистов о приостановлении Указа президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры Республики Молдова. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда. Конституционность Указа суд рассмотрит 23 февраля.

Об этом и много другом – в видео Sputnik Молдова.

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