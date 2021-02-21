Видео: самые важные события и заявления в Молдове за неделю

Прошедшая неделя выдалась в Молдове довольно насыщенной на события и заявления.
- В республике продлили чрезвычайное положение в здравоохранении и ввели новые ограничения, которые вызвали недовольство со стороны автоперевозчиков и работников рынков.
- После этого члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья уточнили условия работы общественного транспорта и базаров. Однако перевозчики не собираются отказываться от намерения провести протест против ограничений в работе.
- На этой же неделе произошло очередное подорожание топлива.
- Президент Молдовы Майя Санду решила отозвать "Орден республики" у экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка.
- Конституционный суд отклонил требование социалистов о приостановлении Указа президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры Республики Молдова. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда. Конституционность Указа суд рассмотрит 23 февраля.
Об этом и много другом – в видео Sputnik Молдова.
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