В Абу-Даби открылась выставка оружия IDEX-2021

Крупная международная экспозиция, которая проводится уже в 15-й раз, открылась накануне и будет работать до 25 февраля.

Выставка организована Национальной выставочной компанией (ADNEC) в сотрудничестве с Министерством обороны и Главным командованием Вооруженных сил ОАЭ.

Более 900 экспонентов из 59 стран представят продукцию военного назначения на 35 национальных выставочных стендах.

Ожидается, что павильоны примут более 70 000 местных и международных посетителей в дополнение к 110 международным делегациям, подтвердившим свое присутствие.

Россия привезла на выставку новейшие образы вооружений: бронетехнику, ЗРПК, беспилотники, стрелковое оружие.

Шесть иностранных государств уже изъявили желание закупить новейший российский танк Т-14 "Армата", впервые показанный за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.

Об этом заявил журналистам в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

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