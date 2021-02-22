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Видео: "императорская прогулка" – в России запущен необычный поезд

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Sputnik Молдова
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Туристический поезд "Императорский маршрут" предлагает своим пассажирам узнать больше о царской семье Романовых.

Уникальный проект, предлагающий погрузиться в историю России и узнать больше о роли царской семьи в развитии страны, был запущен РЖД. Это поезд, проходящий по маршруту Екатеринбург – Алапаевск.

Свято-Алексиевский храм в селе Похребя
© Sputnik
Эпоха Романовых в Молдове: храм в селе Похребя - живое воплощение легенды

На пути его следования – памятные для семьи Романовых города, в которых они побывали в последние годы жизни.

Из видеомониторов и аудиогидов можно узнать уникальные факты о царской семье, а после – примерить исторические костюмы. Проводник, гимназистка, горожанка и горожанин - все эти образы доступны пассажирам, пишет Sputnik Беларусь.

В Алапаевске пассажиры экскурсионного поезда могут посетить музей памяти представителей Российского Императорского дома "Напольная школа в Алапаевске" и женский монастырь Преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.

Далее экскурсионный маршрут следует в село Верхняя Синячиха, где участники мероприятия посещают мужской монастырь во имя Новомучеников и Исповедников Российских, шахту Межная, а также дом-музей П. И. Чайковского.

По окончании экскурсии "Императорский поезд" везет туристов обратно в Екатеринбург.

Проект "Императорский маршрут" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Сейчас он объединяет 20 регионов России.

Смотрите на видео Sputnik Беларусь, как выглядит необычный поезд.

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