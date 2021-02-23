Поздравление с 23 февраля с Международной космической станции

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков обратились по случаю праздника к россиянам – и ко всей планете.

С борта Международной космической станции они поздравили российских мужчин с Днем защитника Отечества.

"Не раз и не два наши Вооруженные силы, наша армия и наш военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом", – сказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в видео, опубликованном "Роскосмосом".

"23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья", – добавил он.

"Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо. Здоровья, счастья и уверенности в будущем", – сказал в свою очередь другой член экипажа, космонавт Сергей Рыжиков.

Другие подробности - в видео.

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