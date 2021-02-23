Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать

Администраторы междугородних, пригородных и городских маршрутов пошли на такие меры, не соглашаясь с ограничениями на количество перевозимых пассажиров. Власти их вводят в связи с пандемией коронавируса. Протест длится всего один день и организован, несмотря на то что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья отложила до марта введение ограничений.
В Кишиневе на маршруты во вторник не вышли микроавтобусы №184, 173, 157, 162, 166, 134, 120, 190, 178, 112, 140, 103, 121, 138, 159, 151, 119, 165, 175, 117, 106, 108, 185, 113, 186, 192.
Согласно постановлению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 15 февраля, в Молдове из-за ситуации с COVID-19 продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила работы общественного транспорта. В частности, было решено ограничить число пассажиров железнодорожного и пассажирского автотранспорта городского, районного и межрегионального сообщения до 50% от посадочной способности.
Транспортники от протестной акции 23 февраля не отказались. Во вторник в общей сложности в рейсы не вышли около двух с половиной тысяч машин.
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